23.09.2021 10:30 Виталий Хиневич
В Украине произошло землетрясение
На территории страны люди могли почувствовать подземные толчки.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс–службу Главного центра специального контроля.
Отмечается, что утром 23 сентября, жители Тернопольской области могли ощущать вибрации, схожие при падении тяжелых предметов. Источник подземных толчков локализовался на глубине 6 километров. Магнитуда по шкале Рихтера составила 4,3 единицы.
В 2019 и 2020 годах на территории Тернопольской области также фиксировались подземные толчки магнитудой 2,0.
Напомним, на Гаити число жертв в результате землетрясения
достигло более 12 тысяч людей, 332 пропали без вести.
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