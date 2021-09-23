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23.09.2021  10:15   Евгений Клочко

На Дергачевском полигоне ТБО пожарные тушили огонь

На Дергачёвском полигоне ТБО, на котором построили уникальный мусороперерабатывающий комплекс, прошли масштабные тактические учения спасателей.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, по легенде загорелся мусор, пожар опустился на глубину до 15 метров. Если бы огонь спровоцировал взрыв залегающего в земле газа, химические токсические выбросы распространились бы на большую прилегающую территорию  и могла произойти техногенная катастрофа.
 
Ликвидировать пожар и предотвратить эту чрезвычайную ситуацию и должны были в ходе тренировочных действий участники учений.
 
Были задействованы бригады спасательно-пожарного подразделения, газовая служба и медики - те подразделения, которые работают на территории Дергачевского района.
 
Учения проходили в  воссозданных условиях настоящего возгорания. Все действия проводились в реальном времени, с необходимой  техникой, экипировкой, оснащением. Были точно зафиксированы и замерены время прибытия спасательных бригад, разворачивание оборудования, время тушения локаций, время оказания первой неотложной помощи. Спасатели каждое своё действие  производили по-настоящему.
 
Отработан был и механизм взаимодействия смежных групп, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации - эвакуация людей, получивших ожоги, отключения электроподстанции. 
 
В результате всем подразделениям удалось чётко и слаженно выполнить поставленную задачу, получить необходимый опыт и навык.
 
Напомним, 31 марта 2021 года в Валковском районе в селе Пески произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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Тэги:  харьков, полигон, пожар
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