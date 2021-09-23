23.09.2021 10:15 Евгений Клочко

На Дергачевском полигоне ТБО пожарные тушили огонь

На Дергачёвском полигоне ТБО, на котором построили уникальный мусороперерабатывающий комплекс, прошли масштабные тактические учения спасателей.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , по легенде загорелся мусор, пожар опустился на глубину до 15 метров. Если бы огонь спровоцировал взрыв залегающего в земле газа, химические токсические выбросы распространились бы на большую прилегающую территорию и могла произойти техногенная катастрофа.

Ликвидировать пожар и предотвратить эту чрезвычайную ситуацию и должны были в ходе тренировочных действий участники учений.

Были задействованы бригады спасательно-пожарного подразделения, газовая служба и медики - те подразделения, которые работают на территории Дергачевского района.

Учения проходили в воссозданных условиях настоящего возгорания. Все действия проводились в реальном времени, с необходимой техникой, экипировкой, оснащением. Были точно зафиксированы и замерены время прибытия спасательных бригад, разворачивание оборудования, время тушения локаций, время оказания первой неотложной помощи. Спасатели каждое своё действие производили по-настоящему.

Отработан был и механизм взаимодействия смежных групп, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации - эвакуация людей, получивших ожоги, отключения электроподстанции.

В результате всем подразделениям удалось чётко и слаженно выполнить поставленную задачу, получить необходимый опыт и навык.

Напомним, 31 марта 2021 года в Валковском районе в селе Пески произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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