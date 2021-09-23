23.09.2021 10:00 Евгений Клочко

Куда пропал грипп и ждать ли его обратно?

COVID-19, а теперь и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ) укладывают украинцев на больничные койки.



Фото из открытых источников

Температура, насморк, головные боли, ломота в теле и боль в горле. И уже не разобрать где коронавирус, где грипп, а где вирусы, казалось бы уже давно ставшие привычными, такие как парагрипп, аденовирус или риновирус. А статистика уже не утешительная, сообщает РЕДПОСТ . Согласно данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), зафиксирован стремительный рост количества заболевших ОРВИ, однако циркуляции гриппа пока не выявлено.

"На прошлой неделе ОРВИ заболели более 182 тысяч людей и, по сравнению с предыдущей неделей, рост более чем на 50%. Если говорить о дальнейшем, то заболеваемость будет расти. Но когда и какой грипп ожидать, сказать сложно", - говорит Оксана Кошалко, заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ.

По её словам, ни в эпидсезоне 2019-2020 гг., ни в этом 2020-2021 гг. циркуляция вируса гриппа не была лабораторно подтверждена. Специалисты это связывают с введением противоэпидемических мер в связи с пандемией COVID-19.

"В связи с тем, что по всему миру были тотальные карантинные ограничения, грипп фактически исчез, его циркуляция регистрировалась только в тех странах, в которых она отмечается в течение круглого года. Но нельзя сказать, что гриппа нет вообще и вакцинироваться теперь не нужно. Вакцинироваться нужно в том числе и против гриппа, так как может быть эффект отдачи. Грипп всё равно возьмёт своё и рано или поздно, но вернётся. А учитывая то, что отмечается циркуляция SARS-CoV-2 плюс грипп, мы можем получить очень неутешительную картину",- уверяет Оксана Кошалко.

Специалисты советуют особенно придерживаться противоэпидемических правил, которые действуют сейчас в стране по защите от коронавируса, ведь они работают и при ОРВИ, потому что снижают риски заболеть. Надо носить правильно маски и вовремя их менять, пользоваться антисептическими средствами, соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, а также соблюдать дистанцию, особенно, когда рядом находится человек с признаками ОРВИ.

Так как симптомы респираторной инфекции, гриппа и коронавируса очень схожи и человек сам не сможет определить, что именно вызвало у него недуг, настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью. Согласно постановлению Минздрава, всем больным с признаками ОРВИ семейный врач должен бесплатно сделать быстрый тест на наличие COVID-19. При необходимости также направить на ПЦР-тестирование и назначить лечение, соответствующее выявленной болезни.

Напомним, ранее Минздрав сообщал какие штаммы вируса гриппа ожидают в сезоне 2021-2022 согласно прогнозу ВОЗ.

В Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:

вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09

вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала циркуляции вирусов гриппа (это сентябрь-октябрь), чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно две недели.

Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки заболеваемости. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а наоборот именно усиливает способность организма противостоять гриппу.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.