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23.09.2021  09:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине во время тушения пожара нашли труп

В Харьковской области произошло возгорание частного домовладения.

В Харьковской области нашли труп во время тушения пожара
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС  в Харьковской области.
 
Отмечается, что 22 сентября около 20:30 спасателям поступило сообщение о возгорании дома в селе Ольшаны Купянского района.
 
К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 65 квадратных метра, горела крыша дома и личные вещи. В процессе тушения пожара был обнаружен труп 57-летнего мужчины.
На ликвидацию пожара понадобилось около 4 часов. 
 
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.
 
Напомним, в Новобаварском районе Харькова произошел пожар в частном доме, который унес жизнь пожилой хозяйки.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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