23.09.2021 09:10 Виталий Хиневич
На Харьковщине во время тушения пожара нашли труп
В Харьковской области произошло возгорание частного домовладения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 22 сентября около 20:30 спасателям поступило сообщение о возгорании дома в селе Ольшаны Купянского района.
К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 65 квадратных метра, горела крыша дома и личные вещи. В процессе тушения пожара был обнаружен труп 57-летнего мужчины.
На ликвидацию пожара понадобилось около 4 часов.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.
Напомним, в Новобаварском районе Харькова произошел пожар в частном доме, который унес жизнь
пожилой хозяйки.
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