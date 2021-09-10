В аптеках Украины появится вакцина

К началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ украинские аптеки должны получить около миллиона доз вакцины против гриппа.
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В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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