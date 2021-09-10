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10.09.2021  11:15   Виталий Хиневич

В аптеках Украины появится вакцина

К началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ украинские аптеки должны получить около миллиона доз вакцины против гриппа.

Вакцина от ОРВИ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
 
Отмечается, что отечественные фармацевтические производители ведут переговоры о локализации производства вакцины против гриппа на территории Украины. 
 
"Начиная с июня, мы начали работать с производителями вакцины и фармацевтическим сектором, чтобы аллоцировать для Украины большее количество вакцины мы знаем, поставки вакцины будет немного больше, чем в прошлом году, порядка одного миллиона", - сообщил Игорь Кузин.
 
Напомним, стало известно, с какими вакцинами можно путешествовать по всему миру.
 
Источник:   Министерство здравоохранения Украины
 Тэги:  харьков
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