В субботу закроют проезд мимо стадиона Турбинист в Харькове

На стадионе харьковского предприятия Турбоатом пройдет спортивное мероприятие.
В субботу, 11 сентября, с 8.00 до 15.00 запрещается движение транспорта по улице Фисановича, на участке от улицы Ивана Камышева до Салтовского шоссе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Перекрытие движения связано с в связи с необходимостью проведения спортивно-массового мероприятия на территории спорткомплекса «Турбинист».
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Ивана Камышева, Адыгейской, Михайлика, Салтовскому шоссе и другим.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Лермонтовской улице в центре Харькова временно запрещено движение транспорта. Ограничения будут действовать на участке между домами 17 и 19 до 17:00 24 сентября 2021 года.
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