10.09.2021 10:32 Рита Парфенова

Ночью в Харькове сгорел Honda Accord (фото)

Причины пожара устанавливаются.

В Шевченковском районе Харькова в ночь на 10 сентября сгорел легковой автомобиль Honda Accord, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар произошел в 3.42 на улице Клочковской, 101ж. Горел моторный отсек и частично салон автомобиля Honda Accord на площади около 1,5 квадратных метров.

Спасатели сработали оперативно: дежурное отделение службы спасения на автоцистерне локализовало пожар за семь минут после получения вызова. К половине пятого утра пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 9 сентября произошел пожар в автомобиле Infiniti Q50 на парковке в Харькове улице Валентиновской, 4. Кроме того, от открытого пламени пожара получил повреждения и припаркованный рядом внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.