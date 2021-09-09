Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове (фото)

Выгорела передняя часть Infiniti Q50, поврежден припаркованный рядом внедорожник.
В ночь на 9 сентября произошел пожар авто на парковке в Харькове по адресу улица Валентиновская, 4, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В 3.45 ночи спасателям сообщили, о пожаре в автомобиле Infiniti Q50 2015 выпуска. Прибыв на вызов, они увидели, что огнем охвачен моторный отсек и часть салона легковушки на площади около 3 кв.м.
К четырем часам утра пожар был локализован, а в 4:35 полностью ликвидирован. Кроме того, от открытого пламени пожара получил повреждения и припаркованный рядом внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в ночь на 7 сентября спасатели тушили пожар в легковом автомобиле, припаркованном у 16-этажки на ул. Дружбы народов, 271 города Харькова.
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