    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове (фото)
09.09.2021  09:26   Рита Парфенова

Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове (фото)

Выгорела передняя часть Infiniti Q50, поврежден припаркованный рядом внедорожник.

Пожар Харьков: Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове

В ночь на 9 сентября произошел пожар авто на парковке в Харькове по адресу улица Валентиновская, 4, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В 3.45 ночи спасателям сообщили, о пожаре в автомобиле Infiniti Q50 2015 выпуска. Прибыв на вызов, они увидели, что огнем охвачен моторный отсек и часть салона легковушки на площади около 3 кв.м.

К четырем часам утра пожар был локализован, а в 4:35 полностью ликвидирован. Кроме того, от открытого пламени пожара получил повреждения и припаркованный рядом внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 7 сентября спасатели тушили пожар в легковом автомобиле, припаркованном у 16-этажки на ул. Дружбы народов, 271 города Харькова.

Пожар Харьков: Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Экономика и промышленность На ХАЗе будут ремонтировать военную технику 09.09 Криминал и происшествия СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине 09.09 ВИДЕО В Харькове появился "умный" перекресток: подробности
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 