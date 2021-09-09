09.09.2021 09:26 Рита Парфенова

Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове (фото)

Выгорела передняя часть Infiniti Q50, поврежден припаркованный рядом внедорожник.

В ночь на 9 сентября произошел пожар авто на парковке в Харькове по адресу улица Валентиновская, 4, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В 3.45 ночи спасателям сообщили, о пожаре в автомобиле Infiniti Q50 2015 выпуска. Прибыв на вызов, они увидели, что огнем охвачен моторный отсек и часть салона легковушки на площади около 3 кв.м.



К четырем часам утра пожар был локализован, а в 4:35 полностью ликвидирован. Кроме того, от открытого пламени пожара получил повреждения и припаркованный рядом внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.



Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 7 сентября спасатели тушили пожар в легковом автомобиле, припаркованном у 16-этажки на ул. Дружбы народов, 271 города Харькова.