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09.09.2021  09:53   Евгений Клочко

В Харькове появился "умный" перекресток: подробности

"Умный" перекресток появился на пересечении улиц Академика Проскуры, Чкалова с Белгородским шоссе.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, во время глобальной реконструкции установили камеры видеонаблюдения, которые работают в режиме онлайн. Это позволяет в часы пик специалистам следить за трафиком и, в случае необходимости, вносить свои коррективы в работу светофорных объектов для разгрузки дороги.
 
Этот перекресток был одним из самых проблемных в городе. Длинные пробки и тянучки здесь были круглый год. Правда, даже с проведением реконструкции проблему с пробками ликвидировать сразу не удалось. В течение двух недель на всех участках специалисты изучали потоки машин и вручную настраивали работу светофоров.  
 
"Сейчас на перекрестке установлено две камеры-робота. Они контролируют движение и позволяют из Центра управления в ручном режиме, при возникновении  каких-то форс-мажорных обстоятельств, ситуациях делать сбросы в ту или иную сторону движения.
 
В течение 10 дней до 18 числа  будут выполнены все работы, связанные с благоустройством. Они не влияют на движение по дороге по перекрестку. Также будут установлены камеры, которые позволят редактировать элементы прохождения транспорта по перекрестку", -  отметил начальником управления по строительству, ремонту и реконструкции Сергей Дорошенко.
 
По словам специалистов, ежедневно ситуация с пробками выравнивается. 
 
В рамках нынешней реконструкции перекрестка, здесь заменили абсолютно все инженерные сети. Добавили полосы для проезда транспорта, установили "умные" светофоры с обратным отсчетом времени. Также изменили саму схему движения транспорта и обустроили остановки общественного транспорта.
 

Тэги:  харьков, транспорт
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