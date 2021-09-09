09.09.2021 09:53 Евгений Клочко

В Харькове появился "умный" перекресток: подробности

"Умный" перекресток появился на пересечении улиц Академика Проскуры, Чкалова с Белгородским шоссе.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , во время глобальной реконструкции установили камеры видеонаблюдения, которые работают в режиме онлайн. Это позволяет в часы пик специалистам следить за трафиком и, в случае необходимости, вносить свои коррективы в работу светофорных объектов для разгрузки дороги.

Этот перекресток был одним из самых проблемных в городе. Длинные пробки и тянучки здесь были круглый год. Правда, даже с проведением реконструкции проблему с пробками ликвидировать сразу не удалось. В течение двух недель на всех участках специалисты изучали потоки машин и вручную настраивали работу светофоров.

"Сейчас на перекрестке установлено две камеры-робота. Они контролируют движение и позволяют из Центра управления в ручном режиме, при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств, ситуациях делать сбросы в ту или иную сторону движения.

В течение 10 дней до 18 числа будут выполнены все работы, связанные с благоустройством. Они не влияют на движение по дороге по перекрестку. Также будут установлены камеры, которые позволят редактировать элементы прохождения транспорта по перекрестку", - отметил начальником управления по строительству, ремонту и реконструкции Сергей Дорошенко.

По словам специалистов, ежедневно ситуация с пробками выравнивается.

В рамках нынешней реконструкции перекрестка, здесь заменили абсолютно все инженерные сети. Добавили полосы для проезда транспорта, установили "умные" светофоры с обратным отсчетом времени. Также изменили саму схему движения транспорта и обустроили остановки общественного транспорта.