    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине
09.09.2021  10:25   Виталий Хиневич

СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине

«Бизнесмены» ради неправомерного вознаграждения подделывали ПЦР-тесты за 800 гривен.

Подделка ПЦР-тестов на Харьковщине 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу СБУ Харьковской области. 
 
Отмечается, что злоумышленники регистрировали недостоверную информацию в приложении «Дій вдома». Среди регистрируемых пациентов были те, кто имел позитивный анализ на COVID-19.
 
Организатором оборота поддельных анализов была одна из частных медицинских лабораторий, работающая совместно с туристической фирмой. Противоправная схема существовала с 2020 года. Ежемесячно "дельцы" зарабатывали около 1 млн. гривен.
 
Медицинские документы выдавали без осмотра пациентов и без забора биологических материалов на исследования.
 
На данный момент сотрудниками правопорядка открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 325 Криминального кодекса Украины, также продолжаются следственные действия в рамках данного преступления.
 
Напомним, чиновники «выплачивали» пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников.
 
Источник:   СБУ Харьковской области
 Тэги:  харьков, сбу
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Экономика и промышленность На ХАЗе будут ремонтировать военную технику 09.09 ВИДЕО В Харькове появился "умный" перекресток: подробности 09.09 Криминал и происшествия Infiniti Q50 сгорел ночью на парковке в Харькове (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 