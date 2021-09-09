09.09.2021 10:25 Виталий Хиневич
СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине
«Бизнесмены» ради неправомерного вознаграждения подделывали ПЦР-тесты за 800 гривен.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу СБУ Харьковской области.
Отмечается, что злоумышленники регистрировали недостоверную информацию в приложении «Дій вдома». Среди регистрируемых пациентов были те, кто имел позитивный анализ на COVID-19.
Организатором оборота поддельных анализов была одна из частных медицинских лабораторий, работающая совместно с туристической фирмой. Противоправная схема существовала с 2020 года. Ежемесячно "дельцы" зарабатывали около 1 млн. гривен.
Медицинские документы выдавали без осмотра пациентов и без забора биологических материалов на исследования.
На данный момент сотрудниками правопорядка открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 325 Криминального кодекса Украины, также продолжаются следственные действия в рамках данного преступления.
Напомним, чиновники «выплачивали
» пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников.
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