09.09.2021 10:25 Виталий Хиневич

СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине

«Бизнесмены» ради неправомерного вознаграждения подделывали ПЦР-тесты за 800 гривен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу СБУ Харьковской области.

Отмечается, что злоумышленники регистрировали недостоверную информацию в приложении «Дій вдома». Среди регистрируемых пациентов были те, кто имел позитивный анализ на COVID-19.

Организатором оборота поддельных анализов была одна из частных медицинских лабораторий, работающая совместно с туристической фирмой. Противоправная схема существовала с 2020 года. Ежемесячно "дельцы" зарабатывали около 1 млн. гривен.

Медицинские документы выдавали без осмотра пациентов и без забора биологических материалов на исследования.

На данный момент сотрудниками правопорядка открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 325 Криминального кодекса Украины, также продолжаются следственные действия в рамках данного преступления.

Напомним, чиновники « выплачивали » пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников.