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30.08.2021  15:30   Евгений Клочко

На Харьковщине чиновники присвоили пенсий переселенцев на несколько миллионов

Чиновники «выплачивали» пенсии гражданам, проживающих в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников. По предварительным оценкам, ущерб государства от незаконных социальных выплат составляют почти 5 млн грн.

Пенсии переселенцев мошенники переводили на свои карты. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ, к сделкам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и одного из банков. Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. 
 
В частности, несанкционированно вмешивались в базу данных, получали информацию о переселенцах, по которым были приостановлены пенсионные выплаты и меняли статус «переселенец» на «переселенец с контролируемой территории».
 
Далее сообщники оформляли банковские карты и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже давно умерла.
 
По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.
 
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформлены банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные сделки с социальными выплатами.
 
Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
 
Напомним, харьковская контрразведка раскрыла начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых - пророссийские боевики
Источник:   СБУ
 Тэги:  переселенцы, харьков, пенсии
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