30.08.2021 15:30 Евгений Клочко

На Харьковщине чиновники присвоили пенсий переселенцев на несколько миллионов

Чиновники «выплачивали» пенсии гражданам, проживающих в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников. По предварительным оценкам, ущерб государства от незаконных социальных выплат составляют почти 5 млн грн.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ, к сделкам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и одного из банков. Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных.

В частности, несанкционированно вмешивались в базу данных, получали информацию о переселенцах, по которым были приостановлены пенсионные выплаты и меняли статус «переселенец» на «переселенец с контролируемой территории».

Далее сообщники оформляли банковские карты и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже давно умерла.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформлены банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, харьковская контрразведка раскрыла начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых - пророссийские боевики