30.08.2021 15:58

Стая волков, казачьи стрельбы, очереди в пути и голодающая у кладбища: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

О чем писала газета «Южный край» 30 августа 1881 года. Харьков. На днях вблизи Харькова происходили маневры Донского казачьего №10 полка в присутствии генерал-майора Гургина, приехавшего сюда со специальной целью для осмотра стрельбы войск Харьковского военного округа. Маневры казаков вполне удовлетворили ревизора, который высказал мнение в том смысле, что он редко видел такую удачную стрельбу и вообще ловкость в обращении с оружием, как у казаков означенного полка.

Обращаем внимание на бедственное положение А. Б., живущей на Холодногорской улице (ранее называлась также Семинарской и Володарского) близ кладбища, в доме Крикунова. Перебиваясь изо дня в день из-за куска хлеба с своей несовершенной дочерью, женщина эта сильно нуждается в средствах, на которые она могла бы уехать в Поти, где имеет место жительства ее муж.

Станция Лозовая. Сколько неизгладимых воспоминаний оставляет по себе Лозовской вокзал в душе каждого путешественника, благодаря 5-ти часовым ожиданиям поезда без возможности присесть или прилечь где-нибудь при обычном скоплении пассажиров. Как ни вспомнить наши прежние почтовые станции с жесткими диванами, кипящим самоваром и услужливыми смотрителями.

Мерефа. В лесах прилегающих к земле села Артемовки, появилось стая волков, штук до 7-ми, разодравших уже несколько лошадей и унесших десятка два баранов. Окрестные мужики заняты спешной работой в поле, а потому не могут предпринять облаву. Полагаем, что господа члены Харьковского общества охотников не преминут воспользоваться этим случаем и избавят далеко не богатые крестьянские хозяйства от хищения волчьих набегов.