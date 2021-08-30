30.08.2021 16:01

Не коронавирусом единым: чем болеют харьковчане

За 7 месяцев текущего года в Харьковской области было выявлено 167 798 случаев инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Процент переболевших инфекционными заболеваниями населения Харьковской области составляет 6,4%. В 2020 году этот показатель составлял-2,6%.

На 27,78% вырос показатель пострадавших от укуса клещей. В тоже время за антирабической помощью касаемо укуса животными обратились 1825 человек, что на 219 случаев меньше, чем в 2020 году.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о странном сувинире харьковчанки в виде малярии.