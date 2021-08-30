Главная Новости Харькова Медицина Не коронавирусом единым: чем болеют харьковчане
30.08.2021  16:01   

Не коронавирусом единым: чем болеют харьковчане

За 7 месяцев текущего года в Харьковской области было выявлено 167 798 случаев инфекционных заболеваний.

Чем болеют харьковчане
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней. 
 
Отмечается, что показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. 
 
Процент переболевших инфекционными заболеваниями населения Харьковской области составляет 6,4%. В 2020 году этот показатель составлял-2,6%.
 
На 27,78% вырос показатель пострадавших от укуса клещей. В тоже время за антирабической помощью касаемо укуса животными обратились 1825 человек, что на 219 случаев меньше, чем в 2020 году.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о странном сувинире харьковчанки в виде малярии.
Источник:   Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 ЖКХ Заряжайте гаджеты: в пяти районах Харькова не будет света 31 августа (адреса) 30.08 Спорт Теннис. Почетная харьковчанка - чемпионка турнира в США (видео) 30.08 Криминал и происшествия Останки животных в Харькове: информация полиции
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 