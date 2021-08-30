Не коронавирусом единым: чем болеют харьковчане

За 7 месяцев текущего года в Харьковской области было выявлено 167 798 случаев инфекционных заболеваний.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажность:
давление:
ветер: