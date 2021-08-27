27.08.2021 12:32

Странный сувенир: Харьковчанка привезла из отпуска малярию

У 42-летней женщины города Харькова диагностировали малярию

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного лабораторного центра.

Отмечается, что женщина вернулась на родину 16 августа 2021 года. Через несколько дней харьковчанка почувствовала общее ухудшение состояния здоровья: головная боль, повышение температуры тела до 38,5°С, общую слабость.

В первые дни проявления симптомов малярии, больная решила не обращаться за медицинской помощью.

Спустя 4 дня, когда состояние женщины еще ухудшилось, она решила обратиться за помощью в медицинское учреждение.

В ходе обследования прибывшего пациента, медики диагностировали у больной возбудитель тропической малярии.

По месту проживания госпитализированной провели ряд противоэпидемиологических мероприятий.

В Харьковской областном лабораторном центре отметили, что всего же с начала 2020 года и за 8 месяцев 2021 года в Украине было зафиксировано 9 завозных случаев малярии. 2 из них оказались летальными.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о смерти харьковчанки от заболевания тропической малярией.