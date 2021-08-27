27.08.2021 12:12 Рита Парфенова

Крупный пожар под Харьковом оставил домашний скот без еды на зиму (фото)

На территории частного домовладения в Красноградском районе сгорели 12 тонн заготовленных на зиму грубых кормов.

О пожаре на территории частного домовладения в селе Надеждино Красноградского района пожарным сообщили около половины двенадцатого дня 26 августа. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Во дворе частного дома горело 560 тюков сена (более 11 тонн) и 50 тюков соломы весом 1 тонну. Общая площадь пожара составляла 60 кв.м.

Когда к месту пожара прибыло отделение 55-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне, существовала угроза опрокидывания огня на соседний сарай.



В течение получаса пожарные локализовали пламя и предотвратили угрозу дальнейшего распространения огня. Но на окончательную победу над огнем ушло больше шести часов – до половины седьмого вечера пожырные разбирали штабеля тлеющих тюков и проливали их.



Пострадавших нет. Причина и ущерб пожара устанавливаются.

Как ранее писал РЕДПОСТ, вечером 26 августа на пожаре в заброшенном дачном доме садового общества «Автомобилист» в поселке Солоницевка обнаружили тело погибшего, личность которого устанавливается.