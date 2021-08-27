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27.08.2021  10:15   Рита Парфенова

Под Харьковом в сгоревшем дачном доме нашли труп неизвестного мужчины (фото)

Дачный участок был заброшен, причина пожара выясняется.

Пожар Харьков: в заброшенном дачном доме нашли труп

Вечером 26 августа в службу спасения поступил звонок о пожаре в садовом обществе «Автомобилист», расположенном в поселке Солоницевка Харьковского района. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

К месту происшествия выехало отделение 62-го Государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию пожарные установили, что на территории садового общества в заброшенном доме горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м.

За полчаса спасатели локализовали возгорание и еще через час полностью его ликвидировали. На пепелище пожарные обнаружили тело погибшего, личность которого устанавливается.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее мы писал о пожаре  от удара молнии в частном доме.

Пожар Харьков: в заброшенном дачном доме нашли труп

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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