Под Харьковом в сгоревшем дачном доме нашли труп неизвестного мужчины (фото)

Дачный участок был заброшен, причина пожара выясняется.
Вечером 26 августа в службу спасения поступил звонок о пожаре в садовом обществе «Автомобилист», расположенном в поселке Солоницевка Харьковского района. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
К месту происшествия выехало отделение 62-го Государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию пожарные установили, что на территории садового общества в заброшенном доме горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м.
За полчаса спасатели локализовали возгорание и еще через час полностью его ликвидировали. На пепелище пожарные обнаружили тело погибшего, личность которого устанавливается.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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