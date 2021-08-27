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27.08.2021  10:53   

Локдаун могут ввести уже в ноябре: чего ждать харьковчанам

В конце осени Украина может уйти на локдаун.

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью санитарного врача Игоря Кузина изданию «BBS News Украина».
 
В ходе беседы, санитарный врач заявил, что в случае активной вакцинации украинцами, локдаун можно будет не водить до зимы или вообще не вводить. 
 
"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - отметил Кузин. 
 
По его словам, на данный момент ухудшение эпидемиологической обстановки коснулось всех регионов страны.
 
Однако, наиболее стабильная динамика по увеличению числа заболевших наблюдается в Восточных и Западных областях Украины.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о колличестве вакцинированных грждан в Харькове.
Источник:   BBS News Украина
 Тэги:  харьков, карантин
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