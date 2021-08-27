27.08.2021 10:53

Локдаун могут ввести уже в ноябре: чего ждать харьковчанам

В конце осени Украина может уйти на локдаун.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью санитарного врача Игоря Кузина изданию «BBS News Украина».

В ходе беседы, санитарный врач заявил, что в случае активной вакцинации украинцами, локдаун можно будет не водить до зимы или вообще не вводить.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - отметил Кузин.

По его словам, на данный момент ухудшение эпидемиологической обстановки коснулось всех регионов страны.

Однако, наиболее стабильная динамика по увеличению числа заболевших наблюдается в Восточных и Западных областях Украины.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о колличестве вакцинированных грждан в Харькове.