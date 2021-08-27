27.08.2021 11:10 Рита Парфенова

На пляже Харькова нашли кишечную палочку: санврачи закрыли еще одну зону отдыха

Новые результаты исследования водоемов города и области лишили харьковчан еще одной зоны отдыха.



//2gis.ua

На этот раз под запрет купания попал пляж в гидропарке Удянском, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.

В воде реки Уды обнаружено содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 6200 при норме не более 5000 на литр. В связи с этим рекомендуем купание в этом водоеме.

По состоянию на 27 августа перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:

пляж в гидропарке «Удянском», г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 6200 при норме не более 5000 на литр) рекреационная зона Журавлевского гидропарка, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) пляж «Основянский», Основянское озеро, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) пляж «Петренковский», г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) Безлюдовский водоем (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр) пляж пгт Золочев, р. Уды (обнаружены антигены ротавирусов, вирусов гепатита А) пляж на пруду «Копань», г. Богодухов (обнаружены антигены ротавирусов) зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестова (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) общественный пляж Катериновского сельского совета, водохранилище «Бритай» (содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр) пляж пгт Боровая, Оскольское водохранилище (обнаружены антигены ротавирусов)

Перечень пляжей, которые пока не являются безопасными для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.



