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27.08.2021  11:24   

Не ходите, харьковчане, на Аркадию гулять: море в Одессе покрылось белыми пятна

В море на берегу знаменитого одесского пляжа "Аркадия" появились белые пятна непонятного происхождения с неприятным запахом.

После дождя: море в Аркадии покрылось зловонной пленкой
 
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ из публикаций Телеграмм-канала Новини.LIVE Odesa. 
 
Конец летнего сезона отдыхающим на берегу Черного моря в Одессе запомнится неприятным запахом и странными белыми пятнами на воде.
 
Отдыхающие отмечают, что особенно пострадал популярный курорт Аркадия. Там, возле знаменитого клуба Ibiza, наибольшая концентрация неизвестного вещества прибилась к волнорезам, а на территории самого пляжа распространяется неприятный зловонный запах. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал  как Азовское море страдает от нашествия медуз.
 
Источник:   Новини. LIVE Odesa
 Тэги:  одесса, пляж
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