27.08.2021 11:24

Не ходите, харьковчане, на Аркадию гулять: море в Одессе покрылось белыми пятна

В море на берегу знаменитого одесского пляжа "Аркадия" появились белые пятна непонятного происхождения с неприятным запахом.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ из публикаций Телеграмм-канала Новини.LIVE Odesa.

Конец летнего сезона отдыхающим на берегу Черного моря в Одессе запомнится неприятным запахом и странными белыми пятнами на воде.

Отдыхающие отмечают, что особенно пострадал популярный курорт Аркадия. Там, возле знаменитого клуба Ibiza, наибольшая концентрация неизвестного вещества прибилась к волнорезам, а на территории самого пляжа распространяется неприятный зловонный запах.

Ранее РЕДПОСТ сообщал как Азовское море страдает от нашествия медуз.