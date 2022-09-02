    
Главная Новини Харкова Суспільство Ігор Терехов привітав мешканців Одеси з Днем міста
02.09.2022  17:57   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав мешканців Одеси з Днем міста

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до одеситів.


Фотография из открытых источников
Як повідмоляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова звернувся з привітаннями до мешканців Одеси:
 
"Одесса! Город-праздник, жемчужина у моря, красавица, да в конце-концов, Одесса-мама, а сегодня южный форпост Украины - с праздником тебя!
 
Тебе сейчас сложно, тебя обстреливают, твои пляжи заминированы, на твоих улицах противотанковые ежи! Но, перефразируя твоего великого сына Исаака Бабеля, в душе у тебя не осень, а весна. Всегда весна! 
 
Твое чувство юмора не изменяет тебе даже в наши сложные времена. Твои сыновья и дочери - вместе с детьми всех городов Украины бьются за свободу и независимость нашей страны. 
 
Харьков поздравляет тебя, Одесса! И желает сегодня только одного - нашей скорейшей Победы! С днем рождения, Одесса! С днем города, одесситы!"
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день города, одесса, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Суспільство Мер Одеси привітав зі святом харків’ян 23.08 Культура та туризм У Харкові сталі відомі переможці традиційного творчого конкурсу до Дня міста 22.08 Культура и Туризм Харків напередодні Дня міста (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 