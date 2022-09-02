02.09.2022 17:57 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав мешканців Одеси з Днем міста

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до одеситів.



Фотография из открытых источников

Як повідмоляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова звернувся з привітаннями до мешканців Одеси:

"Одесса! Город-праздник, жемчужина у моря, красавица, да в конце-концов, Одесса-мама, а сегодня южный форпост Украины - с праздником тебя!

Тебе сейчас сложно, тебя обстреливают, твои пляжи заминированы, на твоих улицах противотанковые ежи! Но, перефразируя твоего великого сына Исаака Бабеля, в душе у тебя не осень, а весна. Всегда весна!

Твое чувство юмора не изменяет тебе даже в наши сложные времена. Твои сыновья и дочери - вместе с детьми всех городов Украины бьются за свободу и независимость нашей страны.

Харьков поздравляет тебя, Одесса! И желает сегодня только одного - нашей скорейшей Победы! С днем рождения, Одесса! С днем города, одесситы!"