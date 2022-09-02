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02.09.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Харківські аграрії зібрали більше 90% зерна нового врожаю

Найвищу урожайність ранніх зернових та зернобобових культур мають аграрії Богодухівщини.

зерно
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що станом на 1 вересня аграрії Лозівського та Харківського районів повністю завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
 
У Департаменті агропромислового розвитку ХОВА нагадали, що жнива проходять у 5 районах Харківської області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, та на підконтрольних територіях Харківського та Чугуївського районів.
 
«Ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 319 тис. га (91%), намолочено 1153 тис. тонн зерна при середній урожайності 36,2 ц/га», - повідомили в Департаменті АПР ХОВА.
 
Сілгосппідприємства Лозівського району завершили жнива культур ранньої групи та зібрали понад 260 тисяч тонн зерна з площі 68 тис. га при середній урожайності 38,3 ц/га.
 
Аграріями Харківського району намолочено 50 тис. тонн ранніх зернових на 16 тис. га при середній врожайності 31,3 ц/га. Тут також завершили жнива ранніх зернових.
 
Варто зазначити, що найвищу урожайність ранніх зернових та зернобобових культур мають аграрії Богодухівщини – 43 ц/га. Тут зібрали зерно із 72% площ.
 
На полях області працювало понад 157 зернозбиральних комбайнів та для перевезення зерна були задіяні 266 одиниць транспортних засобів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, урожай
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