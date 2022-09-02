02.09.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Харківські аграрії зібрали більше 90% зерна нового врожаю

Найвищу урожайність ранніх зернових та зернобобових культур мають аграрії Богодухівщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що станом на 1 вересня аграрії Лозівського та Харківського районів повністю завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур.

У Департаменті агропромислового розвитку ХОВА нагадали, що жнива проходять у 5 районах Харківської області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, та на підконтрольних територіях Харківського та Чугуївського районів.

«Ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 319 тис. га (91%), намолочено 1153 тис. тонн зерна при середній урожайності 36,2 ц/га», - повідомили в Департаменті АПР ХОВА.

Сілгосппідприємства Лозівського району завершили жнива культур ранньої групи та зібрали понад 260 тисяч тонн зерна з площі 68 тис. га при середній урожайності 38,3 ц/га.

Аграріями Харківського району намолочено 50 тис. тонн ранніх зернових на 16 тис. га при середній врожайності 31,3 ц/га. Тут також завершили жнива ранніх зернових.

Варто зазначити, що найвищу урожайність ранніх зернових та зернобобових культур мають аграрії Богодухівщини – 43 ц/га. Тут зібрали зерно із 72% площ.

На полях області працювало понад 157 зернозбиральних комбайнів та для перевезення зерна були задіяні 266 одиниць транспортних засобів.