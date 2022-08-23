23.08.2022 14:51 Дмитро Колонєй
У Харкові сталі відомі переможці традиційного творчого конкурсу до Дня міста
Про це інформує Департамент освіти Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент освіти, пройшов щорічний міський конкурс творчих робіт «Присвята рідному місту», який проводиться у Харкові з 2016 року.
Цьогоріч 3277 учасників (педагоги та учні) підготували творчі звернення до Дня міста: створили 56 авторських пісень, намалювали 2484 малюнки та написали 737 віршів, присвячених рідному місту. Відповідно, переможців визначили у трьох номінаціях.
Переглянути роботи можна у телеграм-каналі «Харківські герої освітнього фронту» за посиланням
.
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