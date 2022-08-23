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23.08.2022  14:51   Дмитро Колонєй

У Харкові сталі відомі переможці традиційного творчого конкурсу до Дня міста

Про це інформує Департамент освіти Харкова.

Сталі відомі переможці традиційного конкурсу до Дня міста Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент освіти, пройшов щорічний міський конкурс творчих робіт «Присвята рідному місту», який проводиться у Харкові з 2016 року. 
 
Цьогоріч 3277 учасників (педагоги та учні) підготували творчі звернення до Дня міста: створили 56 авторських пісень, намалювали 2484 малюнки та написали 737 віршів, присвячених рідному місту. Відповідно, переможців визначили у трьох номінаціях. 
 
Переглянути роботи можна у телеграм-каналі «Харківські герої освітнього фронту» за посиланням.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  конкурс, день города, украина
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