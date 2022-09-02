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02.09.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

Маленький харків'янин став донором для свого батька

П'ятирічний мешканець Харкова врятував свого батька.

донор
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НДСЛ ОХМАТДИТ.
 
Повідомляється, що родина з Харкова прибула до Києва. Батьку 5-річного Макара Олексію поставили діагноз "мієлодиспластичний синдром". Дане захворювання супроводжується тим, що кістковий мозок виробляє аномально незрілі кров'яні клітини, не здатні до функціонування.
 
Як зазначили працівники медичної установи, у світі не було жодного сумісного донора, чиї стовбурові клітини можна було б трансплантувати пацієнтові.
 
Саме п'ятирічний син Олексія став для нього донором біологічного матеріалу. Макар підходив як донор на 60%, цього виявилося достатньо, щоб пересадка кісткового мозку пройшла успішно.
 
На даний момент Олексій разом із дружиною та сином перебувають в Охматдиті, оскільки пацієнту ще потрібен догляд лікарів.
 
У свою чергу мама Макара зробила креативні футболки, щоб підтримати свою родину.
 
Зокрема, у Олексія написано на футболці «Мій син та Охматдит врятували моє життя», а в Макара — «Я врятував життя тата».
 
Источник:   НДСЛ ОХМАТДИТ
 Тэги:  харьков, донор
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