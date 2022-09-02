02.09.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

Маленький харків'янин став донором для свого батька

П'ятирічний мешканець Харкова врятував свого батька.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НДСЛ ОХМАТДИТ.

Повідомляється, що родина з Харкова прибула до Києва. Батьку 5-річного Макара Олексію поставили діагноз "мієлодиспластичний синдром". Дане захворювання супроводжується тим, що кістковий мозок виробляє аномально незрілі кров'яні клітини, не здатні до функціонування.

Як зазначили працівники медичної установи, у світі не було жодного сумісного донора, чиї стовбурові клітини можна було б трансплантувати пацієнтові.

Саме п'ятирічний син Олексія став для нього донором біологічного матеріалу. Макар підходив як донор на 60%, цього виявилося достатньо, щоб пересадка кісткового мозку пройшла успішно.

На даний момент Олексій разом із дружиною та сином перебувають в Охматдиті, оскільки пацієнту ще потрібен догляд лікарів.

У свою чергу мама Макара зробила креативні футболки, щоб підтримати свою родину.

Зокрема, у Олексія написано на футболці «Мій син та Охматдит врятували моє життя», а в Макара — «Я врятував життя тата».