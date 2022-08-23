23.08.2022 20:54 Дмитро Колонєй

Мер Одеси привітав зі святом харків’ян

Одеський міський голова Геннадій Труханов звернувся до мешканців Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, мер Одеси Геннадій Труханов привітав зі святом харків’ян. Одеський міський голова зазначив, що Харків чинить героїчний опір з перших днів повномасштабного вторгнення росіі в Україну, і теперь увесь світ знає, що Харків - героїчне місто, а харків’ян не візьмеш «ні голими руками, ні тоннами смертельної техніки».

«Наші міста завжди були близькі. Як історично, так і ментально. Ми завжди раділи вашим успіхам – так само як і ви раділи нашим. І сьогодні ми також разом. Одеса як справжня мама подбає про тих жителів Харкова, які на час бойових дій приїхали до нас», сказав Геннадій Труханов.