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23.08.2022  20:54   Дмитро Колонєй

Мер Одеси привітав зі святом харків’ян

Одеський міський голова Геннадій Труханов звернувся до мешканців Харкова.

Привітав зі святом Дня міста харків'ян мер Одеси Геннадій Труханов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, мер Одеси Геннадій Труханов привітав зі святом харків’ян. Одеський міський голова зазначив, що Харків чинить героїчний опір з перших днів повномасштабного вторгнення росіі в Україну, і теперь увесь світ знає, що Харків - героїчне місто, а харків’ян не візьмеш «ні голими руками, ні тоннами смертельної техніки».  
 
«Наші міста завжди були близькі. Як історично, так і ментально. Ми завжди раділи вашим успіхам – так само як і ви раділи нашим. І сьогодні ми також разом. Одеса як справжня мама подбає про тих жителів Харкова, які на час бойових дій приїхали до нас», сказав Геннадій Труханов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, день города, харьков, одесса
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