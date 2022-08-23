23.08.2022 20:24 Дмитро Колонєй

Плутанина з адресами: Кабмін знайшов вихід зі скрутного становища

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство розвитку громад та територій України почали розробку нового проекту.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт Я и закон, Міністерствами цифрової трансформації та розвитку громад та територій створюють Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА), Реєстр будівель та споруд (РБС) та вдосконалюють для цього програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Цей проект передбачено Законом 2486-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій», який 22 серпня 2022 року підписав Президент України.

За словами Заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Дудченко, сьогодні в країні є декілька проблем, які ускладнюють надання якісних та зручних електронних послуг громадянам. Зокрема відсутність єдиного джерела даних про адреси та будівлі, суперечність адрес про один і той самий будинок у різних реєстрах, неповнота адресних даних про квартири, садиби, офісні та промислові будівлі. З метою вирішення цих проблем Мінцифри та Мінрегіон запускають Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА) та Реєстр будівель та споруд (РБС).

Також Олександр Дудченко зазначив, що Мінцифри та Мінрегіон вдосконалили програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) для того, щоб працівники органів місцевого самоврядування могли швидко наповнити ці реєстри правильними записами.

Працювати з реєстрами адрес, будівель та споруд потрібно буде працівникам органів місцевого самоврядування. У ЄДЕССБ розроблений спрощений та автоматизований підхід для наповнення їх даними. Працівникам ОМС не потрібно наповнювати ці реєстри з нуля. Вони зможуть в електронному вигляді швидко створити реєстр адрес на базі існуючих офіційних списків адрес та підтвердити правильні записи в них.