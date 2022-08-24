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24.08.2022  20:56   Дмитро Колонєй

Відкрилася онлайн-платформа для підтримки аграріїв

Її запустило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Відкрилася онлайн-платформа для підтримки аграріїв
 
Як повідмоляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОДА, 12 серпня 2022 року Мінагрополітики та продовольства України відкрило для реєстрації єдину онлайн-платформу для підтримки агровиробників – Державний аграрний реєстр.
 
ДАР працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Виробники сільськогосподарської продукції, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також технічної та гуманітарної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. 
 
У Мінагрополітики повідомили, що з 1 вересня 2022 року у ДАР відкривається прийом заявок в межах нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 млрд грн. 16 серпня 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив відповідний Порядок використання коштів.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  реестр, аграрии, украина, дар
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