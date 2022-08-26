26.08.2022 19:33 Дмитрий Колоней

Почав діяти реєстр пошкодженого та знищеного агресором майна

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міністерство інфраструктури України, презентовано Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Єдина база даних містить інформацію про всю

житлову,

транспортну

соціальну інфраструктуру.

Реєстр використовуватимуть для надання громадянам компенсації за пошкоджене житло, а також планування та управління процесом відновлення.

Наступним етапом за підтримки донорів та партнерів спільно з коаліцією громадських організацій RISE Ukraine заплановано запуск розробки всіх модулів системи. Система має стати єдиним антикорупційним інструментом державного управління, забезпечити прозорість та ефективність відновлення та координації з міжнародними партнерами. Створені органами місцевого самоврядування та військово-цивільними адміністраціями спеціальні комісії вноситимуть до Реєстру результати обстеження ушкоджень. Комісії здійснюватимуть верифікацію даних, що вже вносяться громадянами, зокрема через додаток "Дія".

Наразі через портал та додаток "Дія" було отримано понад 256,6 тис. заявок про пошкоджене або зруйноване майно громадян, загальною площею понад 17,7 млн кв. м. До реєстру пошкодженого та знищеного майна буде інтегровано зокрема інформацію про пошкоджені об’єкти державної та комунальної власності, а також транспортну, енергетичну та іншу інфраструктури.

Функціонування цього реєстру передбачено згідно із законопроєктом № 7198 "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації", який готується до другого читання у Верховній Раді.