26.08.2022 18:53 Дмитро Колонєй

У Харкові триває оплата додаткової відпустки: дізнайтеся хто на неї має право

Це пояснили в Управлінні соціального захисту населення Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Управління соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району, особи, віднесені до 1 або 2 категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС мають додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 16 календарних днів на рік. Така відпустка не віднесена до щорічних додаткових відпусток, а визначена як пільга та компенсація за шкоду, заподіяну внаслідок катастрофи.

Наразі в управлінні Основ’янського району на обліку перебуває 22 підприємства, на яких зі статусом постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи працює 61 особа.

Минулого року зазначеною пільгою скористалося 59 осіб на загальну суму 373 672, 81 грн. А у 2022 році управлінням профінансовано та виплачено додаткових відпусток на суму 70 388,15 грн.

В управлінні звернули увагу на те, що на відміну від щорічних відпусток ця відпустка:

не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи (тобто для її отримання не потрібен мінімальний період роботи 6 місяців);

не продовжується на період святкових днів та в разі тимчасової непрацездатності;

не ділиться на частини та не переноситься на наступний рік;

за неї не проводиться виплата грошової компенсації.

У разі звільнення працівник має право навіть в останній день роботи взяти додаткову відпустку як особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Більш детальну інформацію з питань надання додаткової відпустки постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, які працюють на підприємствах Основ’янського району, можна отримати за тел.: (057) 725 31 80, (099) 432 80 35. Особистий прийом громадян ведеться за попереднім записом за адресою: пр. Гагаріна, буд. 7, каб. 9, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 (без перерви).