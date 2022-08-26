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26.08.2022  18:19   Дмитро Колонєй

Платіжки за газ: що робити при неправильних показаннях лічильників

Пояснення надали у «Нафтогазі».


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Finance.ua, «Нафтогаз» пояснив ситуацію з відсутністю показників у квитанції. Згідно з пунктом 1 глави 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем № 2494 від 30.09.2020 визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу за об’єктом побутового споживача здійснюється на межі балансової приналежності між оператором ГРС та побутовим споживачем на підставі даних лічильника газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.
 
«Оператори ГРС приймають показники та формують обсяги. До нашої компанії надходить лише обсяг, представлений Вашим оператором ГРС, і саме тому у квитанціях нашої компанії показання не відображаються», — йдеться у відповіді.
 
Тобто якщо у вас виникла така сама проблема — відсутні показання лічильника або вони неправильні — слід звертатися не до «Нафтогазу», а до облгазу, якому передаєте ці показання.
 
Источник:   Finance.ua
 Тэги:  коммуналка, оплата, украина
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