Сплатити комуналку за воду у Харкові можна без комісійного збору

Оплата комунальних послуг, що надаються КП «Харківводоканал», стала більш доступною для харків'ян.
У відділеннях «Укрпошти» платіжні квитанції КП «Харківводоканал» відтепер оплачуються без комісійного збору, повідомляє РЕДПОСТ.
Як повідомили на підприємстві, діючи за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова про зняття додаткового фінансового навантаження з мешканців міста у цей складний час, КП «Харківводоканал» уклав договори з регіональним відділенням «Укрпошти», ПАТ «БАНК ВОСТОК» та платіжною системою EasyPay. Тепер харків'яни можуть сплатити всі послуги сумарно однією квитанцією, а оплату комісійного збору та розподіл платежів здійснює комунальне підприємство. Відповідну інформацію буде вказано вже у платіжних квитанціях за жовтень 2022 року, а також на сайті підприємства.
Надані послуги комунального підприємства КП «Харківводоканал» абоненти можуть також сплатити за такими реквізитами:
Отримувач: КП «Харківводоканал»
Код ЄДРПОУ 03361715
Рахунки відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК»:
• UА033071230000026001010172441, основний рахунок підприємства та для розрахунків з фізичними особами;
• UА773071230000026003030172441, для розрахунків з юридичними особами;
• UА403071230000026002020172441, рахунок для інших доходів підприємства.
або
Рахунок UA103515330000026008052327967
відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
або
- у касах установ АТ «Ощадбанк» за допомогою платіжної картки емітованої АТ «Ощадбанк», для клієнтів-пенсіонерів – 3 грн.,
- в інформаційно-платіжних терміналах за допомогою платіжної картки, емітованої АТ «Ощадбанк» -1 грн.,
-безкоштовно та без черг – у WEB та «Мобільний Ощад».
або
в особистому кабінеті easypay.ua
у мобільному додатку EasyPay
у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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