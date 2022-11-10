10.11.2022 12:55 Рита Парфенова

Сплатити комуналку за воду у Харкові можна без комісійного збору

Оплата комунальних послуг, що надаються КП «Харківводоканал», стала більш доступною для харків'ян.





У відділеннях «Укрпошти» платіжні квитанції КП «Харківводоканал» відтепер оплачуються без комісійного збору, повідомляє РЕДПОСТ.

Як повідомили на підприємстві, діючи за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова про зняття додаткового фінансового навантаження з мешканців міста у цей складний час, КП «Харківводоканал» уклав договори з регіональним відділенням «Укрпошти», ПАТ «БАНК ВОСТОК» та платіжною системою EasyPay. Тепер харків'яни можуть сплатити всі послуги сумарно однією квитанцією, а оплату комісійного збору та розподіл платежів здійснює комунальне підприємство. Відповідну інформацію буде вказано вже у платіжних квитанціях за жовтень 2022 року, а також на сайті підприємства.



Надані послуги комунального підприємства КП «Харківводоканал» абоненти можуть також сплатити за такими реквізитами:



Отримувач: КП «Харківводоканал»



Код ЄДРПОУ 03361715



Рахунки відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК»:



• UА033071230000026001010172441, основний рахунок підприємства та для розрахунків з фізичними особами;



• UА773071230000026003030172441, для розрахунків з юридичними особами;



• UА403071230000026002020172441, рахунок для інших доходів підприємства.



або



Рахунок UA103515330000026008052327967



відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»



або



- у касах установ АТ «Ощадбанк» за допомогою платіжної картки емітованої АТ «Ощадбанк», для клієнтів-пенсіонерів – 3 грн.,



- в інформаційно-платіжних терміналах за допомогою платіжної картки, емітованої АТ «Ощадбанк» -1 грн.,



-безкоштовно та без черг – у WEB та «Мобільний Ощад».



або



в особистому кабінеті easypay.ua



у мобільному додатку EasyPay

у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay