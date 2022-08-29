    
Главная Новини Харкова ЖКГ Стало відомо скільки, кому та за яких умов компенсують вартість комунальних послуг
29.08.2022  17:39   Дмитро Колонєй

Стало відомо скільки, кому та за яких умов компенсують вартість комунальних послуг

Про це інформує Міністерство юстиції України.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Знай.ua, Мінюст України, пояснив, громадяни, які безкоштовно прихистили переселенців, можуть отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги.
 
Розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину. .
 
Для отримання компенсації, повинна дотримуватися низка вимог, також слід подавати відомості до ЦНАП щомісяця.
  • У власника житла не повинно бути боргу за комуналку.
  • Житло переселенцям має бути надано безкоштовно.
  • Переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
  • Варто зазначити, що крім заявки, треба зареєструватися на сайті, та поновлювати таку заявку щомісяця.
  • Органи влади своєю чергою мають вести облік власників житла, хто має отримати компенсУцію, та приймає рішення щодо оплати.
 
Источник:   Знай.ua
 Тэги:  коммуналка, оплата, украина, компесация
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 ЖКГ Платіжки за газ: що робити при неправильних показаннях лічильників 24.08 ЖКГ Борги за комуналку: що буде, якщо не платити за послуги під час війни 12.08 ЖКГ Комуналка: коли за неї можна не платити
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 