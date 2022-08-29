29.08.2022 17:39 Дмитро Колонєй
Стало відомо скільки, кому та за яких умов компенсують вартість комунальних послуг
Про це інформує Міністерство юстиції України.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Знай.ua, Мінюст України, пояснив, громадяни, які безкоштовно прихистили переселенців, можуть отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги.
Розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину. .
Для отримання компенсації, повинна дотримуватися низка вимог, також слід подавати відомості до ЦНАП щомісяця.
-
У власника житла не повинно бути боргу за комуналку.
-
Житло переселенцям має бути надано безкоштовно.
-
Переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
-
Варто зазначити, що крім заявки, треба зареєструватися на сайті, та поновлювати таку заявку щомісяця.
-
Органи влади своєю чергою мають вести облік власників житла, хто має отримати компенсУцію, та приймає рішення щодо оплати.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0