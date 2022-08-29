29.08.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі тролейбуси змінять свій маршрут

Зміна руху тролейбусів пов'язана із ремонтними роботами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух тролейбусів по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від пр. Гагаріна до пр. Петра Григоренка, та по пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Героїв Сталінграда, буде припинено з 11:00 до 13:00 30 серпня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з виконанням аварійного ремонту контактної мережі тролейбусів на перехресті пр. Героїв Сталінграда та пр. Льва Ландау.

У зазначений період змінять шлях прямування такі маршрути:

№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. 12 Квітня» - пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. Університетська» - пр. Гагаріна – вул. Південнопроектна – розворотне коло «Залізнична станція «Основа»;

№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» - пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

№35: розворотне коло «Східна Салтівка» - вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

тролейбус №1: не курсує.

Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують аварії на водоводах Ідустріального району.