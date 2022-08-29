29.08.2022 12:10 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідують аварії на водоводах Ідустріального району

Фахівці продовжують ліквідовувати аварійні ситуації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківводоканал.

Повідомляється, що бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Індустріального району Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у складних умовах військового часу оперативно ліквідують аварійні ситуації на водоводах.

Як повідомив начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук, у неділю ремонтниками було усунено серйозне пошкодження на водоводі діаметром 1200 мм на вул. Роганській.

«Перед початком проведення робіт ретельно проаналізували ситуацію, склали план дій та розпочали ремонт. Справа в тому, що цей водовід забезпечує подачу води більшості мешканців Індустріального району, а тому вирішили не відключати водопостачання. Досвідчені бригади АВР, маючи необхідну спецтехніку та матеріали, спрацювали якісно, усунувши аварійну ситуацію у стислий термін. Також ремонтники ліквідували аварію на трубопроводі холодного водопостачання діаметром 300 мм на вул. Мохначанській. Після проведення відновлювальних робіт території були упорядковані», - підкреслив Володимир Сундук.

Також начальник служби Індустріального району зазначив, що підрозділ продовжує системну роботу щодо підготовки водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Паралельно з ремонтами водоводів, у разі потреби перекладаються вводи до будинків, капітально ремонтуються оглядові колодязі та водорозбірні колонки.