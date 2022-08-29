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29.08.2022  11:51   Василь Голосний

У центрі Харкова прибирають наслідки ракетного прильоту по будівлі ХОДА (фото)

Роботи з розбирання завалів відбуваються на місці двох ракетних ударів, завданих біля будівлі Харківської облдержадміністрації.


Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, на місці ракеїтного удару, який припав по триповерховій будові, працює спецтехніка.

Також комунальники упорядковують частину Сумської вулиці, куди прилетіла ще одна ракета, що забезпечують безперешкодний проїзд однією з головних вулиць міста.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня центр Харкова зазнав ракетного удару. Окупанти випустили по будівлі ХОВА дві ракети, ймовірно, С-300.

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Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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