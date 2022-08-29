У центрі Харкова прибирають наслідки ракетного прильоту по будівлі ХОДА (фото)

Роботи з розбирання завалів відбуваються на місці двох ракетних ударів, завданих біля будівлі Харківської облдержадміністрації.
Як передає кореспондент РЕДПОСТ, на місці ракеїтного удару, який припав по триповерховій будові, працює спецтехніка.
Також комунальники упорядковують частину Сумської вулиці, куди прилетіла ще одна ракета, що забезпечують безперешкодний проїзд однією з головних вулиць міста.
Нагадаємо, ввечері 28 серпня центр Харкова зазнав ракетного удару. Окупанти випустили по будівлі ХОВА дві ракети, ймовірно, С-300.
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
влажность:
давление:
ветер: