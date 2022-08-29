Слідчі розповіли, якими ракетами обстрілювали будівлю ХОДА (фото)

Ввечері 28 серпня військові рф завдали удару поблизу будівлі Харківської обладміністрації.
За його словами, цього разу обійшлося без жертв.
«Вчора в районі 8 вечора в самому центрі міста пролунали 2 вибухи. Обидві ракети вибухнули біля будівлі ХОДА - зруйновано адміністративну будівлю поруч, також пошкоджено автомобілі, стіни та светофор», – розповів він.
За словами Болвінова, на місці прильоту вилучено уламки ракети 5В55 ЗРК С300.
«Жителі росії ще не розуміють, що з їх карману будуть виплачуватись репарації. А ми фіксуємо абсолютно кожний злочин з їх боку для майбутнього правосуддя», - резюмував він.
Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 28 серпня дві ворожі ракети прилетіли до центру Харкова.
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День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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