29.08.2022 09:49 Рита Парфенова

Слідчі розповіли, якими ракетами обстрілювали будівлю ХОДА (фото)

Ввечері 28 серпня військові рф завдали удару поблизу будівлі Харківської обладміністрації.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

За його словами, цього разу обійшлося без жертв.

«Вчора в районі 8 вечора в самому центрі міста пролунали 2 вибухи. Обидві ракети вибухнули біля будівлі ХОДА - зруйновано адміністративну будівлю поруч, також пошкоджено автомобілі, стіни та светофор», – розповів він.

За словами Болвінова, на місці прильоту вилучено уламки ракети 5В55 ЗРК С300.

«Жителі росії ще не розуміють, що з їх карману будуть виплачуватись репарації. А ми фіксуємо абсолютно кожний злочин з їх боку для майбутнього правосуддя», - резюмував він.

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 28 серпня дві ворожі ракети прилетіли до центру Харкова.