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29.08.2022  09:49   Рита Парфенова

Слідчі розповіли, якими ракетами обстрілювали будівлю ХОДА (фото)

Ввечері 28 серпня військові рф завдали удару поблизу будівлі Харківської обладміністрації.

якими ракетами обстрілювали будівлю ХОДА
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, цього разу обійшлося без жертв.

«Вчора в районі 8 вечора в самому центрі міста пролунали 2 вибухи. Обидві ракети вибухнули біля будівлі ХОДА - зруйновано адміністративну будівлю поруч, також пошкоджено автомобілі, стіни та светофор», – розповів він.

якими ракетами обстрілювали будівлю ХОДА

За словами Болвінова, на місці прильоту вилучено уламки ракети 5В55 ЗРК С300.

«Жителі росії ще не розуміють, що з їх карману будуть виплачуватись репарації. А ми фіксуємо абсолютно кожний злочин з їх боку для майбутнього правосуддя», - резюмував він.

якими ракетами обстрілювали будівлю ХОДА

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 28 серпня дві ворожі ракети прилетіли до центру Харкова.

 

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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