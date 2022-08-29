29.08.2022 10:18 Рита Парфенова

У Харківській області ворог посилив розвідку з повітря (відео)

Генштаб ЗСУ фіксуває інтенсивну повітряну розвідку, яку рф веде в межах Харківської області - на Харківському та Слов'янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.



На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля Нового. Продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БпЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.



Нагадаємо, російські військові здійснили невдалу спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного Богодухівского району, маневр закінчився відступом.