28.08.2022 19:42 Рита Парфенова

Невдалий наступ окупантів на півночі від Харкова (відео)

Російські військові здійснили невдалу спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного Богодухівского району, маневр закінчився відступом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.



На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

Нагадаємо, російські окупанти проти ночі 28 серпня завдали ударів по Золочеву Харківської області.