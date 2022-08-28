    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові - ракетний обстріл
28.08.2022  20:17   Рита Парфенова

У Харкові - ракетний обстріл

Мешканців Харькова просять бути в укриттях


Фото з відкритих джерел

Близько 20.15 28 серпня Харков снову опинився під ракетними ударами, передає РЕДПОСТ.

«Удари по Харкову. Можливо - центр міста. Всім в укриття!», - написала Радник Голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталя Попова.

За інформацією місцевих пабликів, було щонайменьще два вибухи.

Офиційну інформацію чекаемо трохи згодом.

Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.

 

 

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Надзвичайні події Наслідки ракетного удару по дитячому табору під Харковом (фото) 28.08 Надзвичайні події Харків вночі не обстрілювали, ракета влучила в дитячий табор в області 26.08 Надзвичайні події Ракетний удар зруйнував учбовий заклад у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 