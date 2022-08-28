У Харкові - ракетний обстріл

Мешканців Харькова просять бути в укриттях
Близько 20.15 28 серпня Харков снову опинився під ракетними ударами, передає РЕДПОСТ.
«Удари по Харкову. Можливо - центр міста. Всім в укриття!», - написала Радник Голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталя Попова.
За інформацією місцевих пабликів, було щонайменьще два вибухи.
Офиційну інформацію чекаемо трохи згодом.
Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.
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