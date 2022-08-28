Харків вночі не обстрілювали, ракета влучила в дитячий табор в області

Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 28 серпня, передає РЕДПОСТ.
Втім, близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань.
У прес-службі ДСНС повідомили, що вночі одна з ворожих ракет влучила неподалік недіючого дитячого табору, що у Харківському районі області. В результаті обстрілу частково пошкоджені 3 будівлі та підстанція закладу. Жертв та постраждалих немає. Пожежі не було.
Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про новий удар окупантів по Харкову.
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