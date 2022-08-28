28.08.2022 08:44 Рита Парфенова

Харків вночі не обстрілювали, ракета влучила в дитячий табор в області

Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 28 серпня, передає РЕДПОСТ.

Втім, близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань.



У прес-службі ДСНС повідомили, що вночі одна з ворожих ракет влучила неподалік недіючого дитячого табору, що у Харківському районі області. В результаті обстрілу частково пошкоджені 3 будівлі та підстанція закладу. Жертв та постраждалих немає. Пожежі не було.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про новий удар окупантів по Харкову.