28.08.2022 08:59 Рита Парфенова

Харків на ранок 28 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж у Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах Харківської області:

3 - у Богодухівському;

1 - у Чугуївському;

1 - у Ізюмському.



Загалом за добу з 27 по 28 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів, з яких:

44 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених військовими діями;

1 – аварійно-рятувальні роботи,

5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

8 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.