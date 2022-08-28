Харків на ранок 28 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж у Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах Харківської області:
3 - у Богодухівському;
1 - у Чугуївському;
1 - у Ізюмському.
Загалом за добу з 27 по 28 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів, з яких:
44 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених військовими діями;
1 – аварійно-рятувальні роботи,
5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
8 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.
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