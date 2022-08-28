28.08.2022 09:40 Рита Парфенова

Одна жінка загинула, двое поранені після обстрілів з РСЗВ Харківської області

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали м. Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 28 серпня, передає РЕДПОСТ.

Пошкоджені житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.



За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в смт Золочів Богодухівського району загинула жінка 52 років. В смт Донець Ізюмського району поранення отримав 49-річний чоловік. В смт Слатине госпіталізовано ще одного пораненого.



Як повідомили у прес-службі ДСНС, близько третьої години дня 27 серпня внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Жовтневого лісгоспу на площі 5га, що неподалік с. Маяк Золочівської ОТГ Богодухівського району. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. О 19:50 пожежу було ліквідовано.



У самому Золочеві о 16:40 між вул. Маяковського та вул. Вознесенській на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава на площі 20га. Пожежу ліквідовано о 19:40. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу від 52 ДПРЧ.



Також в результаті попадання снаряду сталось руйнування будинку по вул. Вознесенській смт Золочів. При проведенні пошуково-рятувальних робіт було виявлено під завалами будинку тіло власниці домоволодіння, жінки 1970 р.н. Пожежі не було.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж у Харківській області за минулу добу.