Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 26 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 197 осіб. Одужало 300 759 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 348 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.
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