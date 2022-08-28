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28.08.2022  10:41   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 26 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 197 осіб. Одужало 300 759 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 348 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 26 осіб (з них 24 - мешканці міста Харкова).
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 серпня.

 

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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