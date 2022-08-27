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27.08.2022  10:55   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 серпня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 39 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 171 особи. Одужало 300 742 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 339 осіб.

Харків коронавірус.

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 серпня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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