27.08.2022 10:55 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 серпня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 39 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 171 особи. Одужало 300 742 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 339 осіб.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 серпня.