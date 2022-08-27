Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 39 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 171 особи. Одужало 300 742 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 339 осіб.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 серпня.
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«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно в останню суботу серпня відзначають День авіації України.
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