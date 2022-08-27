27.08.2022 11:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідували 16 аварійних ситуацій

Фахівці продовжують відновлювати водопостачання харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на «Харківводоканал».

Повідомляється, що вчора 26 серпня, ремонтні бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 16 аварійних ситуацій та упорядкували 11 оглядових колодязів на мережах холодної води. Нічну зміну всі виробничі об'єкти підприємства відпрацювали згідно з технологічними регламентами та затвердженими режимами.

Як повідомив сьогодні, 27 серпня, начальник Салтівської районної служби зовнішніх водопровідних мереж В'ячеслав Глущенко, традиційно, великий обсяг ремонтів на водоводах ведеться в районах міста, що найбільш постраждали від військових дій.

За його словами, незважаючи на ворожі обстріли міської інфраструктури та, зокрема, Салтівського житлового масиву, ремонтниками районної ділянки не припиняються відновлювальні роботи на водоводах різного діаметру та реконструкції оглядових колодязів у рамках заходів щодо підготовки об'єктів водопостачання до роботи в осінньо-зимовий період.

«Намагаємося своєчасно реагувати на всі заявки, що надходять та оперативно усувати позаштатні ситуації на трубопроводах. Роботи виконуємо планово, комплексно, із заміною запірної арматури та встановленням пожежних гідрантів. Щодня упорядковуємо кілька об'єктів. Так, учора відновили подачу води на 3 ділянках – по пров. Ладозькому, пр. Ювілейному та вул. Гвардійців Широнінців. Сьогодні ведуться ремонтні роботи на введенні по пр. Тракторобудівників. Обов'язково з наступним благоустроєм території», - наголосив В'ячеслав Глущенко.

Як зазначили на підприємстві, значні обсяги ремонтів на водоводах були виконані за вчора також у Шевченківському районі – відновили 3 трубопроводи та упорядкували колодязь, по два об'єкти відремонтували у Немишлянському, Новобаварському та Індустріальному районах.

Сьогодні, 27 серпня, бригади комплексу «Харківводопостачання» взяли в роботу 12 поривів на мережах холодної води.

Виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.