27.08.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

В Україні продовжує роботу вступна кампанія до закладів профосвіти

Донабір абітурієнтів на вільні місця триватиме до листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що заклади професійної освіти зможуть зараховувати вступників на вільні місця регіонального та державного замовлення до 1 листопада. Лист щодо продовження вступної кампанії до профтехів був розісланий на місця 24 серпня 2022 року.

Цього року через масштабну збройну агресію росії українські вступники мають багато перешкод для вчасного подання документів на вступ. Мова йдеться про вступників із територій, які розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні. Для того, щоб вступники мали можливість здобути професійну освіту, донабір на вільні місця триватиме на місяць довше – до листопада.

«Через нестабільну безпекову ситуацію, загрозу ракетно-бомбових ударів та обмежень у використанні енергоресурсів, 2022-2023 навчальний рік матиме іншу структуру. Водночас першокурсники розпочнуть заняття традиційно з 1 вересня. По ходу комплектування нових груп або донабору до вже сформованих, учні розпочинатимуть навчання і здобуватимуть робітничі професії», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Олександр Костюченко.