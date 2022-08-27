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27.08.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

Донори крові можуть отримати знижку на послуги таксі у Харкові

Пропозиція діє до 31 серпня.

донорство крові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що OnTaxi дарує 100 гривень знижки донорам крові в місті Харків. 
 
Для отримання промокоду на знижку необхідно:
 
  • здати кров з 24.08.2022 до 31.08.2022;
  • отримати довідку про донацію (вона невелика рожевого кольору, повинна видаватись в кожному донорському пункті);
  • відправити її у приватні повідомлення сторінок OnTaxi в Instagram або Facebook.
Невдовзі донори отримають промокод на знижку у розмірі 100 грн на поїздку в сервісі.
 
Нагадаємо, харків’ян закликають стати донорами крові.
 
Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  харьков, донорство крови
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