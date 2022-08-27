27.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч
Донори крові можуть отримати знижку на послуги таксі у Харкові
Пропозиція діє до 31 серпня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посланням на Харківський обласний центр служби крові.
Повідомляється, що OnTaxi дарує 100 гривень знижки донорам крові в місті Харків.
Для отримання промокоду на знижку необхідно:
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здати кров з 24.08.2022 до 31.08.2022;
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отримати довідку про донацію (вона невелика рожевого кольору, повинна видаватись в кожному донорському пункті);
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відправити її у приватні повідомлення сторінок OnTaxi в Instagram або Facebook.
Невдовзі донори отримають промокод на знижку у розмірі 100 грн на поїздку в сервісі.
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