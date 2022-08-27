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27.08.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові правоохоронець вимагав хабар у чоловіка

Між чоловіками виникла конфліктна ситуація.

Поліцейський вимагав хабар у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у травні 2022 року на станції технічного обслуговування між чоловіками стався конфлікт. Один із них вистрілив у повітря. На підставі цього факту правоохоронці порушили кримінальну справу.
 
Оперуповноважений сектору кримінальної поліції одного з Харківських районних управлінь поліції ГУНП в області почав вимагати гроші від чоловіка, який здійснив постріл.
 
У липні правоохоронець приїхав до обвинувачуваного та запропонував дати йому 120 тисяч гривень за закриття кримінальної справи. Обвинувачуваний погодився.
 
Проте поліцейський за деякий час зменшив суму хабара до 100 тисяч гривень. Крім того, правоохоронцями було направлено лист до місця роботи чоловіка, через що йому було припинено виплату заробітної плати.
 
26 серпня під час передачі грошей оперуповноваженого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення вказаного злочину.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, неповнолітні розпивали алкоголь на вулиці в Харкові.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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