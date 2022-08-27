27.08.2022 10:30 Віталій Хінєвіч
Харківський трамвай змінить маршрут прямування
Трамвайний маршрут №7 змінить маршрут.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що з понеділка, 29 серпня, трамвай №7 курсуватиме до розворотного кола «Новоселівка».
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень цього району.
Трамвай №7 курсуватиме за таким маршрутом: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка».
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