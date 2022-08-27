27.08.2022 10:30 Віталій Хінєвіч

Харківський трамвай змінить маршрут прямування

Трамвайний маршрут №7 змінить маршрут.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з понеділка, 29 серпня, трамвай №7 курсуватиме до розворотного кола «Новоселівка».

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень цього району.

Трамвай №7 курсуватиме за таким маршрутом: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка».