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27.08.2022  10:30   Віталій Хінєвіч

Харківський трамвай змінить маршрут прямування

Трамвайний маршрут №7 змінить маршрут.

Харків трамвай
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з понеділка, 29 серпня, трамвай №7 курсуватиме до розворотного кола «Новоселівка».
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень цього району.
 
Трамвай №7 курсуватиме за таким маршрутом: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, трамвай
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