У Харкові оперативно відновлюють подачу води

Харківські комунальники оперативно відновлюють подачу води мешканцям міста.
Сьогодні бригадами аварійно-відновлювальних робіт заплановано провести ремонт на 13 ділянках водоводів.
Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
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