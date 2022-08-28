28.08.2022 11:59 Рита Парфенова

Харків'янка, яка агітувала за «руській мир», потрапила до прокуратури

Повідомлено про підозру прихильниці «руського миру» у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала мешканців Харкова до підтримки «руського миру». Підозрювана розповідала, що РФ рятує Україну від «неонацистів». На її думку, ворожа армія має зайти до Харкова та області задля «порятунку» російськомовного населення.



За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру жінці за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).



Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Нагадуємо, на Харківщині затримано коригувальника вогню, який 21 червня 2022 року надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія нанесла по ним удари.